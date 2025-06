Alko-Crash Nr. 2: FPÖ-Sommer legt Mandat zurück

Niederösterreichs FPÖ-Landtagsabgeordneter Michael Sommer wird sein Mandat infolge eines Alko-Unfalls zurücklegen.

Laut Parteiangaben vom Sonntag verursachte der 29-Jährige am Samstagabend im betrunkenen Zustand mit einem Pkw einen Sachschaden im Bezirk Korneuburg, Personen kamen nicht zu Schaden. Bereits im Vorjahr war Sommer mit einem ähnlichen Vorfall aufgefallen. Wer im Landtag nachfolgt, soll in den nächsten Wochen in den Gremien geklärt werden, hieß es auf Anfrage.

"Ich habe einen schweren Fehler gemacht und ziehe daraus die logische Konsequenz: Keine Ausreden, Strafe muss sein, ich lege mein Landtagsmandat nieder", sagte Sommer in einer Aussendung. "Ich habe meine Arbeit stets mit Hingabe und größtem Einsatz für meine Landsleute gemacht, dabei offenbar meine eigenen Grenzen der Belastbarkeit ignoriert und überschritten. Mir war ein geradliniger Weg immer wichtig, dazu gehört aber auch, diesen Maßstab vor allem bei sich selbst anzusetzen."

Seit 2023 im Landtag

Verknüpft waren die Aussagen Sommers mit entschuldigenden Worten für "mein Verhalten und meine Handlung". Der FPÖ-Politiker war infolge der jüngsten Landtagswahl im März 2023 in das Landesparlament in St. Pölten eingezogen.

Bereits in der Nacht auf den 8. Juni des Vorjahres wurde Sommer nach einem Crash mit Sachschaden in Wien der Führerschein vorübergehend abgenommen. Auch damals war der Mandatar der Freiheitlichen alkoholisiert unterwegs gewesen.