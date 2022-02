All-Felix attackiert Regierung

Der österreichische Extremsportler Felix Baumgartner meldet sich mit einem provokanten Statement zur Impfpflicht zu Wort.

Einmal mehr sorgt der Stratosphären-Springer Felix Baumgartner mit einem Facebook-Posting für Aufregung. Dieses Mal attackiert er in einem politischen Statement die Regierung, insbesondere Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und die Impfpflicht. Während "viele Länder weltweit gerade ihre Corona Maßnahmen zurücknehmen", führe die österreichische Regierung die Impfpflicht für alle ab 18 Jahren ein, so Felix Baumgartner. Mückstein impfe ins Leere, so der Extremsportler.

All Felix wütet weiter: "Omikron ist für die Bevölkerung weniger gefährlich, als die österreichische Regierung mit ihrer Impfpflicht", heißt es auf einem angefügtem Bild.

Felix Baumgartner sorgt mit provokanten Postings immer wieder für Aufsehen.