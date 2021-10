Alle Minister bei Kurz im Kanzeramt

Sebastian Kurz und seine Minister beraten über "Zukunft" von ihm und der Regierung.

Heute, um 18 Uhr startete im Bundeskanzleramt erneut eine Sitzung von Sebastian Kurz und allen seinen Ministern.

Der angeschlagene Bundeskanzler hatte bereits am Freitagabend - da ab 17.30 Uhr - sein komplettes türkises Regierungsteam in seinem Büro versammelt. Bis in die frühen Morgenstunden hatten die Türkisen über die Regierungskrise beraten.

Heute geht es offenbar, um "Zukunft" von Sebastian Kurz und der Regierung.

Grundsätzlich hatte die ÖVP den ganzen Tag auf die Strategie gesetzt den Grünen zu signalisieren, dass sie arbeitswillig seien. Die Grünen sollten "an der Verhandlungstisch zurückkehren"