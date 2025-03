Asyl-Streit: Österreich will Flüchtlinge aus Deutschland nicht aufnehmen

Österreich droht ein neuer Asyl-Streit mit Deutschland.

Wenn die neue deutsche Regierung aus CDU und SPD unter einem Kanzler Merz kommt, dann soll es auch Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze geben. Innenminister Karner will das nicht hinnehmen.

Große Koalition aus CDU und SPD

In Deutschland soll es jetzt Zurückweisungen an der Grenze geben, vorausgesetzt die Große Koalition aus CDU und SPD kommt. Der wahrscheinliche neue deutsche Kanzler will Flüchtlinge dann nach Österreich zurückweisen.

Karner wehrt sich

Dagegen wehrt sich Innenminister Gerhard Karner. Laut Medienberichten habe deshalb das Innenministerium die zuständigen Landespolizeidirektionen angewiesen, Einreiseverweigerungen von deutscher Seite nicht hinzunehmen. Wenn das nicht funktioniert, solle unverzüglich Bericht erstattet werden.