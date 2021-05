Auch Wiener FPÖ-Chef Nepp bringt sich als Spitzenkandidat in Stellung

Nepp: „Wenn die Partei das will, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen“ +++ RFJ-Chef Krauss: „Ich unterstütze Dominik Nepp bei allem, was er tut“

Nächster Paukenschlag in der Diskussion um den FPÖ-Spitzenkandidaten: Im Interview auf oe24.TV brachte sich am Dienstagabend jetzt auch der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp als potenzieller blauer Spitzenkandidat bei einer etwaigen Neuwahl in Stellung:



„Wenn die Partei das will, bin ich auch bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Nepp weiter im Interview bei FELLNER! LIVE: „In der Spitzenpolitik muss man immer bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, auch für die eigene Partei.“ Wer im Endeffekt FPÖ-Spitzenkandidat werde, würden aber die Gremien entscheiden.



