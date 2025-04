Babler jubelt: "Rückenwind für die ganze SPÖ"

SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler hat dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zum Wahlsieg bei der Gemeinderatswahl gratuliert und sieht darin auch "Rückenwind" für die Bundes-SPÖ.

Das Wahlergebnis stärke die gesamte Sozialdemokratie und gebe viel Rückenwind für die Aufgaben, die vor uns liegen, so Babler am Wahlabend in einer Aussendung.

Der Vizekanzler sprach darin von einem "großen Erfolg und einem starken Votum für ein sozialdemokratisch geführtes Wien". Babler lobte den engagierten Wahlkampf der Wiener Landespartei "mit sozialdemokratischen Kernthemen, einer verlässlichen Politik zum Wohle der Menschen und Lösungen für leistbares Wohnen und einem starken Gesundheitssystem".

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulierte ebenfalls "von ganzem Herzen" der Wiener SPÖ und Ludwig und sprach von einem "sehr sehr guten Wahlergebnis". Die letzten Monate hätten gezeigt, dass normalerweise die Regierenden eher abgestraft würden, "das ist heute nicht passiert", so Seltenheim gegenüber der APA. Die leichten Verluste gegenüber dem Wahlergebnis von vor fünf Jahren erklärte er damit, dass "die Erzählung von allen anderen Parteien, dass eh schon klar ist, dass Ludwig Bürgermeister wird", ein bisschen verfangen habe.

Burgenlands SPÖ gratuliert mit Seitenhieb auf Bund

Die SPÖ Burgenland gratulierte den Wiener Parteikollegen, Landesgeschäftsführer Kevin Friedl erklärte aber weiters: "Das heutige Ergebnis zeigt auch sehr deutlich, dass die Bundesregierung in ihrer derzeitigen Konstellation, die vor allem mit dem Abbau des ÖVP-Schuldenerbes belastet ist, keinen Rückenwind für die Sozialdemokratie bedeutet."

Dennoch konnte die SPÖ Wien "überzeugen und ein starkes Ergebnis erzielen", so Friedl. Er verwies auch auf das Ergebnis bei der burgenländischen Landtagswahl im Jänner: "Mit dem heutigen Tag zeigt sich auch im Rückblick, wie stark die Sozialdemokratie als Landeshauptmannpartei mit Hans Peter Doskozil mit 46,38 Prozent am 19. Jänner 2025 abgeschnitten hat."

Kaiser gratuliert auf X

Mit weniger Einschränkungen reagierten die Genossen in den anderen Bundesländern: Als Landesparteivorsitzenden der SPÖ Kärnten freue es ihn besonders, "wenn unsere gemeinsame Linie - für soziale Sicherheit, leistbares Wohnen & Chancengleichheit - von den Menschen so klar bestätigt wird", sagte Kärntens SP-Chef Landeshauptmann Peter Kaiser auf X (vormals Twitter).

Der Wahlsieg der SPÖ Wien zeige, dass konsequente Arbeit, klare Haltung und echte Lösungen bei den Menschen ankommen. Dieses Ergebnis sei weit mehr als ein Wiener Phänomen, es sei "ein starkes und ermutigendes Signal für die gesamte SPÖ in Österreich", meinte das Führungstrio der Salzburger SPÖ, Barbara Thöny, Bettina Brandauer und Peter Eder in einer Aussendung. Das Ergebnis zeige, dass "soziale und durchdachte Politik" belohnt werde und bestätige den erfolgreichen Kurs der Sozialdemokratie in Österreich.

Lercher: Ergebnis bringe "Stabilität in bewegten Zeiten"

Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher sagte: "Dieses sehr starke Ergebnis bringt für die Bundeshauptstadt weiter Stabilität in bewegten Zeiten. Besonders erfreulich ist, dass Bürgermeister Ludwig über die Koalitionsform der nächsten fünf Jahre entscheiden kann. Damit ist in Wien weiterhin eine fortschrittliche Politik möglich, bei der die Verbesserung der Lebensrealität der Bürgerinnen und Bürger im Zentrum steht."

"Während andere Parteien in Regierungsverantwortung bei Wahlen zuletzt deutliche Verluste hinnehmen mussten, gelingt es der SPÖ Wien, ihre starke Position zu verteidigen. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer Politik mit ruhiger Hand und sozialer Handschrift", befanden Niederösterreichs SPÖ-Chef Landesrat Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander in einer gemeinsamen Aussendung. "Es zeigt sich: Wer soziale Politik macht, kann auf das Vertrauen der Menschen bauen."

Vorarlbergs SPÖ-Landesparteivorsitzender Mario Leiter gratulierte dem Wiener Bürgermeister zur erfolgreichen Wiederwahl. Leiter sah "eine klare Bestätigung für seine verlässliche und soziale Regierungsarbeit in den vergangenen fünf Jahren". Gerade in herausfordernden Zeiten sei ein so deutlicher Zuspruch der Wählerinnen und Wähler keine Selbstverständlichkeit. "Michael Ludwig steht für Stabilität, Zusammenhalt und ein Wien, das niemand zurücklässt", so Leiter. Der Weg sei nun frei für eine Fortsetzung dieser Politik.