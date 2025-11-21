Bei den NEOS dreht sich das Personalkarussell

Die NEOS haben nach dem Ausscheiden der stellvertretenden Klubobfrau Stephanie Krisper aus dem Nationalrat zahlreiche Sprecherrollen im Klub neu bzw. umbesetzt.

Wie bereits angekündigt übernimmt Sophie Wotschke Krispers Justizagenden. Die nachgerückte Mandatarin Lisa Aldali ist nun Sprecherin für Tierschutz und Volksanwaltschaft. Die Außenpolitik-Agenden wandern von Veit Dengler zu Nikolaus Scherak, Dengler übernimmt dafür die Rollen als Forschungs- und Start-Ups-Sprecher.

Neuer Gesundheitssprecher ist Christoph Pramhofer, dafür wandern seine Agenden für Konsumentenschutz zu Ines Holzegger und jene für Tierschutz zu Aldali. Diese übernimmt außerdem die Zuständigkeit für Datenschutz von Scherak. Scherak hatte zuletzt (gemeinsam mit Krisper) entgegen der Parteilinie gegen die Ermöglichung der Messenger-Überwachung gestimmt - er bleibt aber Sprecher für Menschenrechte und Verfassung sowie stellvertretender Klubobmann.

Nicht mit einem anderen Mandatar bzw. einer anderen Mandatarin nachbesetzt wurde die Rolle Krispers als stellvertretende Klubobfrau. Klubchef Yannick Shetty hat mit Scherak sowie Bildungs-und Wissenschaftssprecherin Martina von Künsberg Sarre nun zwei Stellvertreter.