Wiener Kult-Würstelstand wegen Renovierung "eingemauert"

Das hätte sich der Wiener Kult-Würstelstand "Zum scharfen Rene" wohl auch nicht träumen lassen. Er wurde jetzt "eingemauert."

Am Wiener Schwarzenbergplatz steht der mitunter kultigste Würstelstand in ganz Wien.

Für fast drei Jahre

"Zum scharfen Rene" kommt wahrscheinlich jeder gern auf eine Wurst. Jetzt wurde der Stand von der Zürich Versicherung "eingemauert." Ein großes Baugerüst umgibt den Stand und das nicht nur für eine kurze Übergangszeit, sondern für wohl zwei bis drei Jahre, wie der Würstelstand schreibt.

"Zum scharfen Rene"

Doch wer gern "Zum scharfen Rene" geht, der muss den Kopf deshalb nicht hängen lassen. In Sachen Würstel ändert sich nämlich überhaupt nichts. Der Stand hat ganz normal offen - man sieht ihn nur schlechter.

Er nimmt es locker

Auf Facebook schreibt der Betreiber mit einem Augenzwinkern: "Meine Lieben, jetzt sind wir die nächsten 2-3 Jahre eingerüstet. Wenn man was Gutes daran sehen kann, wir sind von Schnee und Regen geschützt. Also mach ma das Beste draus. Kommt vorbei und lasst es euch wie immer schmecken."

Hintergrund der "Einrüstung" ist eine Renovierung der Zürich Versicherung - eine lange Renovierung.