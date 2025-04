Zuletzt kündigte Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) eine "große Entbürokratisierungsoffensive" an - jetzt lässt er mit einem neuen Vorhaben aufhorchen.

Christoph Wiederkehr (34), der erste Bildungsminister für die Neos, nimmt sich einiges vor: So will er die Schulen entbürokratisieren, weniger Gewalt, mehr Elternarbeit. "Ich will, dass Kinder gerne in die Schule gehen", sagt er in einem aktuellen Interview mit der "Kleinen Zeitung". "Wir müssen eine Aufholjagd starten, denn die Bildungsleistungen in Österreich sind nicht gut genug", so Wiederkehr.

Der Bildungsminister will durch ein zweites, verpflichtendes Kindergartenjahr, "die Elementarpädagogik stärken". Außerdem sei ein weiterer Schwerpunkt die Sprachförderung, um der sinkenden "Sprachfähigkeiten und Lesekompetenzen bei Kindern und Jugendlichen in Österreich" entgegenzuwirken.

Bildungsminister kündigt neues Schulfach an

Kürzlich wurde erst das Fach "Digitale Grundbildung" eingeführt. Jetzt kündigt der Bildungsminister ein neues Schulfach an "Demokratie".

Um zu verhindern, dass ein Kind mit einem Messer in der Schule auftauche, intensiviere das Ministerium in die Präventionsarbeit der Polizei an Schulen. "Wir müssen auch das Supportpersonal dringend ausbauen. Und es muss mehr über kulturelle Konflikte und Zusammenleben gesprochen werden. Dazu will ich das Fach Demokratie einführen, damit alle, die hier aufwachsen, gemeinsame Werte vermittelt bekommen", erklärt Bildungsminister Christoph Wiederkehr im "Kleine Zeitung"-Gespräch.

"Schule muss ein angstfreier Ort sein"

"Schule muss ein angstfreier Ort sein. Wir müssen überdenken, wie wir mit suspendierten Kindern umgehen", sagt Wiederkehr.

Um das Thema Migration in den Griff zu bekommen, müssen "alle, die hier leben [...] gemeinsame Grundwerte annehmen, wie die Gleichberechtigung von Frau und Mann. Mit weiblichen Lehrkräften ist gleich zu sprechen wie mit männlichen", so Wiederkehr.

Dem Lehrermangel will der Minister mit "mehr Lehramtsstudierende, bessere Rahmenbedingungen und einen forcierten Quereinstieg, auch in der Volksschule" entgegentreten.