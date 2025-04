Kickl reimt wieder: "Volkskanzlerschaft mit Durchschlagskraft"

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat seine Vorliebe für Reime in der Politik wiederentdeckt.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich seit seinem Scheitern bei der blau-schwarzen Regierungsbildung eher rar gemacht, zuletzt war er nur beim Wahlkampfauftakt der Wiener FPÖ sowie in einem Interview mit der rechten "Weltwoche" (Originalzitat: "Russland war immer ein verlässlicher Partner") zu sehen. Am Samstag nun war Kickl beim Landesparteitag der oö. FPÖ, was nicht ganz undelikat ist, galt doch der mit knapp 93 % wiedergewählte oö. FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner lange als Kickl-Kritiker.

Kickl poetisch und in Reimen

Davon war am Samstag allerdings nichts zu merken, Kickl lobte den Oberösterreicher über alle Maßen und wurde da sogar poetisch: "Der politische Haimbuchner blüht nicht nur einmal im Jahr, sondern hat Ganzjahresblüte.“ Auch seinen Hang zu Reimen lebte Kickl in seiner Parteitagsrede wieder aus: „Die Volkskanzlerschaft kommt mit der entsprechenden Durchschlagskraft.“

Kickl hatte ja mit seinem Reimen jahrelang FPÖ-Wahlkämpfe bestritten: "Mehr Mut für unser 'Wiener Blut' - Zu viel Fremdes tut niemandem gut", hatte er für HC Strache gedichtet, oder: "Pummerin statt Muezzin".