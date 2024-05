Bodenschutz & Fairness: Konsumdialoge mit Kogler, Kaineder und Co.

Vizekanzler Werner Kogler, Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, Grünen-Landesrat Stefan Kaineder und Co. werden Ende Juni bei der Veranstaltungsreihe ''Österreichische Konsumdialoge: Lebensmittel" mitmischen.

Von 24. bis 26. Juni findet im Museum Arbeitswelt in Steyr die Veranstaltungsreihe "Österreichische Konsumdialoge: Lebensmittel" statt. Organisiert werden die Eventtage von der gemeinnützigen Bundesstiftung "COMÙN". Erwartet werden auch zahlreiche Spitzenpolitiker sowie Experten und Praktiker.

Sebastian Bohrn Mena mit Stadtchef Markus Vogl und einer Schulklasse der HLW Steyr, die bei der Organisation der Veranstaltung tatkräftig mithelfen. © COMÙN ×

Der thematische Fokus liegt auf den Böden, dem Leben darin und dem, was darauf angebaut werden kann. Zudem soll beleuchtet werden, welche Auswirkungen Boden-Versiegelung auf die Ernährungssouveränität haben kann. Der zweite inhaltliche Schwerpunkt wird der Fairness bei der Erzeugung und Verteilung von Lebensmitteln gewidmet.

Neben zahlreichen Mitmachformaten für Kinder und Erwachsene werden auch zahlreiche Prominente Vorträge an den Veranstaltungstagen halten.

Das Programm für die Veranstaltungsreihe. © COMÙN ×

COMÙN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena will durch die Veranstaltungsreihe "gerade in einem Super-Wahljahr" zeigen, "welche Handlungsmacht nicht nur bei uns individuell besteht, sondern wo es

auch die Gemeinschaft braucht." Und weiter: "Wenn Landwirte von Konzernen regelrecht ausgepresst werden, gleichzeitig die Konsumenten sich ihr Essen aber nicht mehr leisten können, dann können wir das nicht an den Kassen lösen. Die Konsumdialoge sollen in diesem Sinne ein Bewusstsein für Fehlentwicklungen schaffen, sie sollen aber auch Mut machen, dass eine grundlegende Transformation möglich ist."

COMÙN-Vorstand Sebastian Bohrn Mena © COMÙN ×

Auch der oberösterreichische Umwelt und Klima-Landesrat Stefan Kaineder sieht ein "Umdenken und Umlenken dringend geboten". Das Thema Bodenschutz "beschäftigt die Menschen in Oberösterreich. Und ich freue mich, dass die Konsumdialoge: Lebensmittel heuer den Fokus auf das Thema Boden und Klima legen."