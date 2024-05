Brutales Video von Kickl mit Welt-Verschwörungen

"Globalisten"-Code und Identitären-Linie sorgen für Aufregung in einem neuen Wahlkampf-Video der FPÖ.

Kenner von Videos der Identitären und ihrer weltweiten Kameraden werden im 37-minütigen neuesten FPÖ-Wahlkampfvideo nicht viel Neues erfahren.

Das Drehbuch ist eindeutig: Die FPÖ gegen alle anderen. Dabei fällt kein Wort so häufig wie der Begriff der „Globalisten“. Und natürlich darf in dem Video auch „globalistische Krake“ nicht fehlen. Wer damit gemeint ist, weiß man in diesen Kreisen freilich genau. Das Video sei „professionell“ gemacht, sagt ein Wahlkampfexperte, der aber darauf hinweist, dass in dem Video auch mehrere Politiker, Wahlkämpfer anderer Parteien und Medien zum „Freiwild“ deklariert werden.

Vieles in dem Video ist freilich durchaus populär: Gegen „Gender-Wahnsinn“, „Klima-Apokalypse“, gegen die EU, gegen den Westen und gegen Fortschritt und Technologie.

Abrechnung

Vieles in dem Video erinnert auch an einschlägige Videos von bekannten Verschwörungstheoretikern. „Mit Euch gegen das System“ klingt freilich nach alten Slogans von Jörg Haider.Dass in dem Video mit offenen antisemitischen Codes agiert wird, und Begriffe der Identitären („great Reset“) verwendet werden, passiert aus Überzeugung.