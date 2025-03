Bürgermeister-Stichwahlen in sieben Vorarlberger Kommunen

In sieben Vorarlberger Kommunen sind am Sonntag insgesamt 112.058 Wahlberechtigte zu Bürgermeister-Stichwahlen aufgerufen.

Gewählt wird in den beiden größten Vorarlberger Städten Dornbirn und Feldkirch, Österreichs größter Marktgemeinde Lustenau, den beiden Großgemeinden Hard und Götzis sowie in Lochau und Nenzing. Die ÖVP ist in allen Stichwahlen vertreten, Hochspannung herrscht insbesondere in den Bodensee-Gemeinden Hard und Lochau.

In Hard kämpft der ehemalige SPÖ-Landesparteivorsitzende und nunmehrige Bürgermeister Martin Staudinger um sein politisches Überleben, in Lochau könnte Vorarlbergs erster Grünen-Bürgermeister Frank Matt als Gemeindeoberhaupt abgewählt werden. Beide waren erst vor fünf Jahren ins Amt gekommen. In Dornbirn müssen sich die Wähler zwischen Kandidaten der ÖVP und der SPÖ entscheiden, in Feldkirch, Lustenau und Nenzing treten Wahlwerber der ÖVP und der FPÖ gegeneinander an. In Götzis will sich der ÖVP-Bürgermeister gegen den Kandidaten einer Bürgerliste durchsetzen. Die Wahllokale schließen um 12.00 bzw. 13.00 Uhr, mit den ersten Ergebnissen ist gegen 14.30 Uhr zu rechnen. Stichwahlen finden in jenen Gemeinden statt, in denen beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hat.