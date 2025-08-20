Alles zu oe24VIP
Regierung

Bundeskanzler Stocker in Zypern

20.08.25, 23:55
Bundeskanzler Stocker (ÖVP) reist am Donnerstag und Freitag nach Zypern.  

Dort trifft er laut Angaben des Bundeskanzleramtes unter anderem Staats- und Regierungsoberhaupt Nikos Christodoulides sowie die Präsidentin des Repräsentantenhauses der Republik Zypern, Annita Demetriou, zu Gesprächen. Der Besuch findet im Vorfeld des zypriotischen EU-Ratsvorsitzes im ersten Halbjahr 2026 statt.

Gesprächsthemen werden demnach neben der Europapolitik die jüngsten Entwicklungen im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Lage im Nahen Osten sowie Fragen der Migration und Wettbewerbsfähigkeit sein.

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hatte erst Ende Juni Zypern besucht. Die geteilte Mittelmeerinsel, in deren Norden seit 1974 das international nicht anerkannte De-Facto-Regime "Türkische Republik Nordzypern" etabliert ist, ist immer wieder mit größerem Migrationszustrom über die östliche Mittelmeerroute konfrontiert. Seit 2004 ist zwar ganz Zypern Mitglied der EU. Das EU-Recht gilt jedoch - solange es keine Wiedervereinigung gibt - nur im Süden der Insel.

