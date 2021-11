Corona-Demo in Wien: Das sagt Kickl

Der FPÖ-Chef meldete sich in einer Aussendung zu den Corona-Demos zu Wort.

Wien. Am Samstagabend meldete sich FPÖ-Chef Herbert Kickl zur Corona-Demo zu Wort. In einer Aussendung bedankte er sich bei den Teilnehmern der "Freiheits-Demonstration". Kickl: "Danke an die bis zu 100.000 Menschen! Das war heute ein unüberhörbares, aber gleichzeitig enorm diszipliniertes und völlig friedliches Zeichen des Freiheitswillens und des Widerstandes gegen diese türkis-grüne Corona-Diktatur und deren Zwangsmaßnahmen."

"Unser Widerstand gegen diese Maßnahmen von ÖVP und Grünen wird selbstverständlich auch in Zukunft fortgesetzt. Unser Dank gilt aber auch den Polizistinnen und Polizisten, die diese Veranstaltung so professionell, umsichtig und vorbildlich begleitet haben und damit die Wahrung unseres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit möglich gemacht haben", sagte Kickl.

Die Polizei sprach von 38.000 Teilnehmern bei der Corona-Großdemo. Der Lockdown für alle ab Montag und die angekündigte Impfpflicht dürften dazu geführt haben, dass noch mehr mitmarschierten als ursprünglich erwartet wurde. Die Menschen gaben sich wütend, teilweise war die Stimmung auch aufgeheizt. Mehrere Personen wurden festgenommen und angezeigt. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen. Am Abend wurde die Polizei erneut mit Gegenständen beworfen. Sie setzte sich mit Pfefferspray zur Wehr.