Nächste Reisewarnung für Frankreich?

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Politik-Insiderin Isabelle Daniel.

Infektionen. Das deutsche Auswärtige Amt hat bereits partielle Reisewarnungen für Paris und die Provence erlassen.

Österreich könnte dem Beispiel rasch folgen. Auf die Frage, ob bald neue ­Reisewarnungen kommen könnten, hatte Außenminister Alexander Schallenberg ÖSTERREICH bereits am Wochenende gesagt: „Ich fürchte: ja. Wir können gar nichts ausschließen, wir prüfen die Situation genau und setzen wenn nötig Schritte.“

Schritte, die von den Gesundheitsbehörden vorgeschlagen werden und zwischen Außenamt, Kanzleramt, Innen- und Gesundheitsministerium koordiniert und final beschlossen werden.

Sprachreisende. Malta-Reisende – zuletzt sind viele junge Sprachkurs-Urlauber infiziert aus Malta zurückgekehrt – könnten sehr rasch rot gestuft werden. ÖSTERREICH-Recherchen ergeben, dass neben Malta-Reisenden auch Belgien-Reisende knapp vor verpflichtenden Corona-Tests oder Quarantäne stehen. In beiden Ländern gibt es starke Infektionsanstiege.

Und eben auch in Paris und an der Côte d’Azur, wo sich derzeit aber nicht so viele Österreicher aufhalten dürften.