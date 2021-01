Polit-Kampf um Impfstoff

Der Konflikt zwischen Kurz und Anschober geht in die nächste Runde.

Das Fass zum Überlaufen gebracht hat das verspätete Impfen. Auer und Anschober – sie planten wie etwa ihre Kollegen in den Niederlanden, die das freilich öffentlich zugeben – früher mit dem Impfstoff von AstraZeneca.Dieser ist leichter in der Handhabe und erfordert damit weniger logistische Vorarbeiten. Diese wurden in Österreich nicht gemacht.