Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
DAS ist der FPÖ-Antrag zum neuen Pilnacek-U-Ausschuss

Nationalrat

DAS ist der FPÖ-Antrag zum neuen Pilnacek-U-Ausschuss

24.09.25, 12:19
Teilen

Die FPÖ hat am Mittwoch im Nationalrat ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses in der so genannten Causa Pilnacek eingebracht. Diesmal dürfte sie damit durchkommen. oe24 hat den Antrag.

Am Ende des heutigen Sitzungstages wird in den späten Abendstunden eine erste Kurzdebatte dazu abgehalten. Der Antrag wird auch noch heute dem zuständigen Geschäftsordnungsausschuss zugeleitet. Dieser wird in den kommenden vier Wochen entscheiden, ob der Antrag zulässig ist.

Tod des vormaligen Sektionschefs Pilnacek 

Ursprünglich wollten die Freiheitlichen ja einen Ausschuss, in dem sowohl die Causa um den Tod des vormaligen Sektionschefs Pilnacek als auch Corona-Maßnahmen behandelt werden. Der Geschäftsordnungsausschuss lehnte dies ab, weil ein U-Ausschuss einen abgeschlossenen Vorgang behandeln soll und die beiden Themen nichts miteinander zu tun hätten. Eine Beschwerde der FPÖ dagegen wurde vom Verfassungsgerichtshof abgewiesen.

Das ist der FPÖ-Antrag

FPÖ-Antrag zu U-Ausschuss in der Causa Pilnacek

FPÖ-Antrag zu U-Ausschuss  in der Causa Pilnacek  

© parlament.gv.at

FPÖ-Antrag zu U-Ausschuss in der Causa Pilnacek

FPÖ-Antrag zu U-Ausschuss  in der Causa Pilnacek  

© parlament.gv.at

Grünes Licht wahrscheinlich

Daher haben sich die Freiheitlichen nun dazu entschieden, die beiden Angelegenheiten hintereinander in zwei unterschiedlichen Ausschüssen zu behandeln. Das Minderheitenrecht zur Einsetzung solcher Gremien gibt ihnen die Möglichkeit dazu. Da diesmal nur die Causa Pilnacek behandelt wird, ist davon auszugehen, dass der Geschäftsordnungsausschuss grünes Licht gibt. Wird die Materie dann in der nächsten Plenarsitzung aufgerufen, gilt der Ausschuss dann auch formal als eingesetzt. Erste Befragungen von Auskunftspersonen dürften erst Anfang 2026 stattfinden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden