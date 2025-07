Das Ranking: Die Tops und Flops im Hohen Haus

75 Tage ist der Nationalrat jetzt in der Sommerpause - oe24 hat sich angesehen, welche Abgeordnete seit Oktober besonders aktiv waren - und wer es eher locker anging. Eines zeigt sich: Die Grünen spielen ihren Vorteil als kleinste Fraktion voll aus.

40 Sitzungen hat der Nationalrat seit der letzten Nationalratswahl im September schon hinter sich, also Zeit für eine Bilanz. Die Wahl im September 2024 - die FPÖ war erstmals stärkste Partei - hat das Parlament verändert, 73 Neulinge waren damals ins Hohe Haus eingezogen.

Doch wer war seitdem besonders aktiv - und wer hielt sich zurück? oe24 zählt nicht nur - wie andere Medien - die Reden der Nationalrätinnen und -räte, sondern auch weitere Aktivitäten wie Ausschussmitgliedschaften, Anträge und Petitionen. Eines gleich vorweg: Die Grünen beherrschen das Ranking, sie haben allerdings den Vorteil, dass sie die kleinste Fraktion im Hohen Haus sind, jede(r) muss also ran, was die Zahl der Reden steigert.

© oe24

FPÖ ist Anfrage-Siegerin

Eines ist in dem Ranking im Gegensatz zu früheren Statistiken nicht berücksichtigt: schriftliche Anfragen an die Regierung. Hier hat es die FPÖ zu einer neuen Disziplin der Massenanfragen geschafft - ein einziger Mandatar brachte mehr als 700 Anfragen ein. Lesen Sie dazu hier:

Lukas Hammer (Grüne). © APA

Doch zurück zum parlamentarischen "Normalbetrieb". Und hier ist der Grüne Lukas Hammer nicht nur der aktivste Redner - der kommt mit Ausschussmitgliedschaften sowie Anträgen auf 62 Punkte, dahinter seine Parteikolleginnen Agnes-Sirkka Prammer sowie Meri Disoski.

Christian Hafenecker (FPÖ) © APA

Dass die Aktivitätskrone nicht immer den Kleinen zukommt, zeigt FPÖ-General Christian Hafenecker, der eine Rekordzahl an Ausschussmitgliedschaften hat: Er findet sich auf dem guten 4. Platz. Auch sein Parteikollege Gernot Darmann bricht auf Platz 11 die grüne Phalanx.

Susanne Raab (ÖVP) © APA

Doch wer ist weniger aktiv? Hier steht sich auf dem letzten Platz ein prominenter Name: Susanne Raab. Mit nur 10 Punkten ist die ehemalige ÖVP-Familienministerin, die im Herbst ins Wiener Zentrum für Migration wechselt, knapp aber doch das Schlusslicht.

© oe24

Dahinter finden sich fast ausschließlich Parlamentsneulinge. Zwar konnte Raab erst ab März als Abgeordnete aktiv werden, doch gilt das für ihre Kolleginnen Leonore Gewessler und Alma Zadic auch - die beiden sind allerdings auf den vorderen Plätzen. Raab sitzt nur in drei Ausschüssen, immerhin brachte sie einen Antrag und trat sie sechs Mal ans Rednerpult.

Apropos Rednerpult: Hier fällt die Steirerin Andrea Schartel auf - oder besser: nicht auf. Sie meldete sich erst zwei Mal zu Wort, vier weitere FPÖ-ler redeten nur drei Mal. In der größten Fraktion kommt man also nicht so gut zu Wort.

Yannick Shetty (NEOS). © APA

Und die Stars des Hauses? Nun, unter den Klubobleuten der Regierungsparteien ist Neos-Mann Yannik Shetty am aktivsten, er liegt mit 35 Punkten auf Platz 28, während Philip Kucher (90. Platz) und August Wöginger (71.) deutlich zurückhaltender waren.

FPÖ-Bundesparteichef Herbert Kickl am Samstag, 5. April 2025, anl. des 36. Ordentlichen Landesparteitags der FPÖ Oberösterreich in Linz. © APA/TEAM FOTOKERSCHI/HANNES DRAXLER

Ein früher ganz Lauter war diesmal eher ruhig: FPÖ-Chef Herbert Kickl ist mit nur 8 Reden und insgesamt 17 Punkten auf Platz 141 zu finden, Kickl fehlte zuletzt allerdings, weil sein Vater verstorben war.

Die aktivste Parteichefin ist hingegen Leonore Gewessler, sie schaffte es mit 50 Punkten unter die Top 10.