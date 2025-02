Das sagt Kickl vor Verhandlung: Klartext zum Innenministerium

FPÖ-Boss Herbert Kickl sagte direkt vor dem Verhandler-Treffen live auf oe24.TV, was er sich heute erwartet.

Kurz nach 11 Uhr sagte FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl, auf dem Weg in die FPÖ-ÖVP-Verhandlung, ins oe24.TV-Mikrofon: "Wir sind in einer schwierigen Situation in Österreich, die Arbeitslosigkeit, die Energiepreise steigen und wir brauchen eine Kehrtwende in der Asyl-Politik."

Kickl führt aus: "Wir haben ja drei Monate lang nach der Wahl gehört, dass 'nicht weiter wie bisher' das Motto ist. Darum geht's. Es geht jetzt um fünf gute Jahre für Österreich."

Kickl besteht auf Innenministerium

Auf Nachfrage bestätigt Kickl den FPÖ-Anspruch auf das Innenministerium: "Das Innenressort ist ein gutes Ressort, ein wichtiges Ressort. In blauer Hand wäre das am besten aufgehoben." Dann geht er durch die Tür, am Tisch sitzt bereits FPÖ-General Schnedlitz.