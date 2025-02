Demo gegen Blau-Schwarz legt Wiener City lahm

Für Öffi- und Autofahrer in Wien war am Abend in der Innenstadt Geduld angesagt. Eine Großdemo gegen die mögliche Blau-Schwarze Regierung legte die Ringstraße lahm.

Zum 25. Jahrestag der Angelobung der schwarz-blauen Regierung gingen Tausende auf die Straße. Der Demo-Zug protestierte gegen eine mögliche FPÖ-ÖVP-Koalition unter Hertbert Kickl. Der Protestzug mit rund 5.000 Demonstranten marschierte vom Ballhausplatz zur ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse. Auf der Ringstraße entwickelte sich ein riesiger Stau, auch die Ring-Straßenbahnen konnten nicht fahren.