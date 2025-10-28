Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Videoüberwachung
© APA/HELMUT FOHRINGER

Nach Erlass

Diese Städte wollen ihre Videoüberwachung ausweiten

28.10.25, 17:45
Teilen

Im August verabschiedete Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) einen neuen Erlass, der Videoüberwachung für Städte und Gemeinden vereinfachen soll. Seit Inkrafttreten haben zwei Städte einen Antrag eingereicht. 

Videoüberwachung soll im öffentlichen Raum auch an potenziell von Kriminalität betroffenen Orten möglich sein. Einen entsprechenden Erlass des Innenministeriums gab es im August. Zuvor war Videoüberwachung nur an Orten möglich, wo bereits Angriffe stattfanden. Die Polizei soll so zeitgemäße und moderne Befugnisse erhalten, argumentierte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). 

Seit Inkrafttreten des Erlasses haben bereits zwei Städte einen Antrag zur Ausweitung der bestehenden Videoüberwachungsbereiche eingereicht, wie das Innenressort auf oe24-Anfrage mitteilt: Wiener Neustadt und Villach. 

Innenminister Gerhard Karner

Innenminister Gerhard Karner 

© APA/GEORG HOCHMUTH

Die Zuständigkeit liegt letztendlich aber bei den Städten und Gemeinden in enger Zusammenarbeit mit den Landespolizeidirektionen. "Ziel ist die Prävention von Straftaten – eine zentrale Aufgabe der Polizei und der Sicherheitsbehörden", so das Innenministerium.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden