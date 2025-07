Edtstadler am Ziel! Von VdB als Landeshauptfrau angelobt

Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Dienstag in der Hofburg angelobt worden.

Jetzt ist sie offiziell Salzburgs Landeshauptfrau! Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Dienstag durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg angelobt worden.

Dabei in der Präsidentschaftskanzlei waren auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Powerfrau und Polit-Strategin

Edtstadler war bereits Staatssekretärin, Ministerin, Nationalratsabgeordnete und ist jetzt Landeshauptfrau. Eine steile Karriere, die ihren derzeitigen Höhepunkt in Salzburg findet. Sie gilt als Powerfrau und Polit-Strategin.

Die frühere Ministerin hat das Amt von Wilfried Haslauer (ÖVP) übernommen. Sie ist im Salzburger Landtag vergangene Woche zur Landeschefin gewählt worden. Van der Bellen lobte in seiner Rede die bisherige gute Zusammenarbeit mit Edtstadler.

Weibliche Doppelspitze

Zunächst hob er jedoch hervor, dass Salzburg das erste Bundesland ist, in dem zum zweiten Mal (nach Gabriele Burgstaller/SPÖ, Anm.) eine Frau die Geschicke des Landes lenken wird. Auch verwies er auf den Umstand, dass nur Salzburg von einer weiblichen Doppelspitze regiert wird, da es auch eine Landeshauptfrau-Stellvertreterin gibt (FPÖ-Politikerin Marlene Svazek, Anm.).

VdB: "Liebe Karo"

Beeindruckt zeigte er sich auch von der bisherigen Erfahrung seines Gastes: "Du hast, liebe Karo, eine breite politische Erfahrung auf den unterschiedlichsten Ebenen." Schon mit 23 sei sie Gemeinderätin geworden. Später sei sie als Staatssekretärin, Nationalratsabgeordnete, EU-Abgeordnete und Ministerin tätig gewesen.

Er habe viel Kontakt zu ihr gehabt in der Vergangenheit, berichtete Van der Bellen. Das Verhältnis sei stets vertrauensvoll gewesen. "Ich möchte, dass wir das weiterhin so pflegen." Als Ministerin war Edtstadler auch für Verfassung und damit für Föderalismus zuständig, wie Van der Bellen eigens betonte. Die ganze Zeit über habe er auch sehr geschätzt, wie sie sich im Kampf gegen Antisemitismus eingesetzt habe.

Verweis auf Herausforderungen

Mit Salzburg, so hielt der Bundespräsident fest, verbinde man unter anderem Kunst und Kultur. Wenn man auf Reisen sei, erkenne man, dass Salzburg und Wien als Kulturhauptstädte geschätzt würden. Das sei auch ein Türöffner für viele andere Bereiche, also etwa in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Als "größere Herausforderungen", die zu bewältigen seien, bezeichnete der Bundespräsident die Budgetlage und die Klimakrise.

Mit der Wahl von Karoline Edtstadler zur Salzburger Landeshauptfrau wird ihr Nationalratsmandat (Bundesliste) frei, das sie seit 24. Oktober innehatte. Nachrückerin ist Kira Grünberg, die bereits von November 2017 bis Oktober 2024 im Nationalrat vertreten war. Vor ihrem schweren Trainingsunfall im Juli 2015, bei dem sie eine Querschnittlähmung erlitt, war sie Stabhochspringerin. Sie hält Vorträge zum Thema Motivation und Resilienz, sowie über Inklusion und Barrierefreiheit.