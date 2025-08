Equal Pension Day: Frauen bekommen um 39,7 Prozent weniger Pension

39,7 Prozent beträgt der Unterschied zwischen der durchschnittlichen monatlichen Bruttopension von Frauen und Männern.

39,7 Prozent beträgt der Unterschied zwischen der durchschnittlichen monatlichen Bruttopension von Frauen und Männern. Auf die hohe, aber erstmals unter 40 Prozent gefallene Lücke weist der Equal Pension Day hin, der heuer auf Donnerstag, den 7. August, fällt. Männer haben dann im Schnitt so viel Pension erhalten, wie Frauen erst am Ende des Jahres - 147 Tage später. Im Vorjahr war der Unterschied mit 40,1 Prozent noch geringfügig größer, Equal Pension Day war der 6. August.

Die Durchschnittspension von Frauen liegt laut einer Aufstellung der Abteilung Wirtschaft, Arbeit und Statistik (MA 23) und des Frauenservice (MA 57) der Stadt Wien für den Städtebund bei 1.527 Euro brutto, jene von Männern bei 2.535 Euro brutto. Die Rechnung basiert auf der Pensionsversicherungs-Jahresstatistik. Betrachtet man allerdings die Pensions-Neuzugänge, so ist der Gap laut Pensionsversicherung mit 33,9 Prozent 2024 deutlich kleiner. Frauen erhalten 1.826 Euro, Männer 2.762 Euro.

Die Infografik zeigt den Gender Pay Gap bei Pensionen in Österreich. Frauen erhalten im Durchschnitt 1.527 Euro brutto pro Monat, Männer 2.535 Euro. Frauen verdienen damit 39,7 Prozent weniger. Der Equal Pension Day, an dem Frauen so viel Pension wie Männer seit Jahresbeginn erhalten haben, liegt österreichweit am 7. August 2025. In Wien ist dieser Tag am spätesten, am 19. September, in Vorarlberg am frühesten, am 13. Juli. Quelle: Momentum-Institut.

Geht man wieder vom Gesamt-Schnitt aus, so bedeutet das laut dem gewerkschaftsnahen Momentum Institut für Frauen in ihrem gesamten Pensionsleben einen Verlust von 204.000 Euro an kumulierter Bruttopension. Mit der Lücke geht denn auch eine größere Gefahr von Altersarmut einher, betonte die Organisation - jede fünfte Pensionistin sei armutsgefährdet. Die durchschnittliche Netto-Frauenpension liege mit 1.674 Euro im Monat schließlich nur 13 Euro über der Armutsgefährdungsschwelle von 1.661 Euro. Jene von Männern liege mit 1.953 Euro etwa 300 Euro darüber.

Österreich im EU-Vergleich unter den Schlusslichtern

Im EU-Vergleich hat Österreich laut Eurostat bei den Über-65-Jährigen mit 35,6 Prozent die drittgrößte Pensionslücke. Nur in den Niederlanden und in Malta ist diese noch größer. Der EU-Durchschnitt liegt bei 24,7 Prozent.

Auch innerhalb Österreichs existieren regionale Unterschiede. Am besten schneidet laut Städtebund Wien ab, wo der Equal Pension Day erst am 19. September stattfindet, darauf folgen mit Abstand Kärnten (10. August) und Niederösterreich (6. August). Im Burgenland fällt der Tag auf den 5., in Salzburg auf den 4. und in der Steiermark auf den 1. August. Im Juli liegt der Equal Pension Day in Tirol (24.), in Oberösterreich (19.) und im Schlusslicht Vorarlberg (13.).

Lohntransparenz, Väterkarenz, Kindergärten

Vorab fielen erste Forderungen: "Durch eine hohe Teilzeitquote und geringere Gehaltseinstufungen rutschen Frauen leichter in Altersarmut und Abhängigkeiten. Dies zu ändern ist ein langer Weg, aber wir müssen ihn gehen!", stellte die Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ), gleichzeitig Vorsitzende des Frauenausschusses des Städtebundes, fest. Generalsekretär Thomas Weninger plädierte für Lohntransparenz, die Einbeziehung von Männern in die unbezahlte Care-Arbeit und einen Ausbau von Kindergärten. Nur wenn es gute Kinderbetreuung gebe, könnten Frauen schließlich Vollzeit arbeiten und damit einen fairen Lohn und eine gerechte Pension erhalten.

Das Momentum Institut plädierte für eine Aufwertung von Niedriglohnbranchen und systemrelevanter Arbeit, die überwiegend von Frauen geleistet werde. Auch brauche es eine bessere Anrechnung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten für die Pension, eine verpflichtende Väterkarenz und eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich.