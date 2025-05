Erdogans Hass-Prediger von IGGÖ in Wien hofiert

Der Besuch des Chefs der türkischen Religionsbehörde in Wien sorgt für viel Kritik.

Ali Erbaş leitet die Religionsbehörde in Ankara, die sogenannte Diyanet. Und deren Drähte reichen bis nach Wien. Erbaş gilt als enger Vertrauter des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdoğan.

Am Freitag wurde Erbaş fürstlich in Wien empfangen. Er besuchte Vertreter der Türkisch-Islamischen Union (Atib) und hielt etwa die Freitagspredigt in einer Moschee der Gemeinde. Am Samstag ging es für Erbaş dann noch zu einem Treffen mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) und deren Präsidenten Ümit Vural.

IGGÖ will enger mit Religionsbehörde zusammenarbeiten

In einer Aussendung hieß es anschließend, dass Erbaş und Vural im Zuge einer "Zeremonie" ein Memorandum of Understanding unterzeichneten. Demnach wollen die IGGÖ und die Diyanet künftig enger zusammenarbeiten.

Der Empfang blieb nicht unbemerkt und sorgte auch für heftige Diskussionen. Vor allem einige frühere Aussagen Erbaş sorgten für Aufregung. Eren Güvercin etwa sieht die Diyanet speziell seit dem Hamas-Terror in Israel im Oktober 2023 äußert kritisch. Für ihn sei das Abkommen ein Skandal. Güvercin ist Mitbegründer der Alhambra-Gesellschaft liberaler Muslime in Deutschland.

Nur wenige Tage nach dem Angriff bezeichnete Erbaş Israel als "rostigen Dolch im Herzen der muslimischen Welt". Er sprach von einem "Völkermord", der auf einem "schmutzigen und perversen Glauben" fuße. Auch Homosexualität ist für den Chef der Diyanet ein Tabu. Der Sinn der Homosexuellen sei es, "Krankheiten zu verbreiten und Generationen verfaulen zu lassen", so Erbaş vor einigen Jahren.

Die IGGÖ betonte gegenüber dem "Standard", dass "unsere Kooperationspartner eigenständige Institutionen sind und für ihre Äußerungen selbst verantwortlich zeichnen". Man teile oder kommentiere aber nicht jede Aussage oder Position. Generell distanziere sich die IGGÖ aber von pauschalisierenden, diskriminierenden oder menschenverachtenden Aussagen.