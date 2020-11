Erste Corona-Impfung ab Jänner in Österreich

Schon Anfang kommenden Jahres soll es in Österreich die ersten Impfungen geben.

Mit der Corona-Impfung wird es jetzt ernst – am Freitag hat die US-deutsche Firma Pfizer- Biontech eine Notfallzulassung für ihren Impfstoff in den USA beantragt – ein ähnlicher Schritt in der EU ist nur eine Frage von Tagen.Österreich bekommt 2 % aller an die EU gelieferten Impfstoffe.Doch während man in Deutschland damit rechnet, schon ab Mitte ­Dezember mit den Impfungen zu beginnen, spricht man im Gesundheitsministerium vom Jänner. Mehr dazu lesen Sie mit oe24PLUS.