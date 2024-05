Wiener SPÖ lockt alle Erstwähler mit Brüssel-Reise

Alle 44.000 Wahlberechtigten von 16 bis 20 Jahren erhalten eine Postsendung.

Die Wiener SPÖ will den an die Politik mitunter geäußerte Vorwurf, sich nicht genug um Jung- oder Erstwähler zu kümmern, nicht auf sich sitzen lassen. Sie lädt diese sogar zu einer Reise ein. Wer unter https://www.spoe.wien/deine-erste-wahl an einem Online-Quiz teilnimmt, kann einen Trip nach Brüssel gewinnen.

Alle 16- bis 20-jährigen Wiener Wahlberechtigten für die Europawahl - das sind rund 44.000 - erhalten noch in dieser Woche Post von der Wiener SPÖ. Informiert werde sie nicht nur über rote Kernforderungen, sondern auch darüber, dass eine Reise in die belgische Hauptstadt lockt.

Anreise plus zwei Übernachtungen

Wer den Aufenthalt - bezahlt werden zwei Nächte und eine Anreise mit dem Zug - gewinnen möchte, muss auf ein paar Fragen eingehen. Neben kniffligeren Aufgaben wie dem Erraten jenes Jahres, bis zu dem die EU klimaneutral sein möchte, gibt es Fragen, die vermutlich einfacher zu lösen sind. So ist etwa bei jener nach der Gründungsidee der Union neben "Frieden und Sicherheit" auch "Langeweile" als Option vorgeben.

Es ist nicht das erste Gewinnspiel, das vor dem kommenden Urnengang ausgelobt wird. Die Kleinpartei VOLT stellte sogar Tickets für ein Konzert von Taylor Swift in Aussicht - allerdings für die Abgabe von Unterstützungserklärungen. Glück brachte das der Liste nicht. Es setzte wegen Bestechungsverdacht eine Anzeige. Auch scheiterte man an der Anzahl, man kam nicht auf die nötigen 2.600 Unterschriften.