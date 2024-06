Europa-Forum mit Nehammer und Borrell in Göttweig

Schallenberg hat die Außenminister der Westbalkanstaaten zu Gast, am Samstag wird die britische Ex-Premierministerin May erwartet.

Das diesjährige Europa-Forum Wachau steht bis Samstag unter dem Motto "Rebooting Europe". Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erhält am Freitag in Göttweig den "Alois-Mock-Europa-Preis". Auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und der Liechtensteiner Regierungschef Daniel Risch nehmen am Forum teil. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum einjährigen Jubiläum der "Göttweig Declaration" Amtskollegen der Westbalkanstaaten zu Gast.

Am Samstag werden die ehemalige britische Premierministerin Theresa May und der frühere deutsche Wirtschafts-, Umwelt- und Außenminister Sigmar Gabriel erwartet, beide diskutieren zur Zukunft Europas. Zudem findet erstmals ein "Global Panel" statt, bei dem die Rolle Europas in den Beziehungen zu den USA und China beleuchtet werden soll. Auf dem Programm steht außerdem eine Diskussion zu den Prioritäten der neuen EU-Kommission mit Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihren Amtskolleginnen aus Kroatien, Rumänien, Portugal und Irland.