Faßmann: Keine Verschärfungen in Kindergärten

Kinderbetreuungseinrichtungen sollen "wie gewohnt weiterlaufen"

In den Kindergärten ist es laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) trotz der Umstellung der Corona-Ampel auf orange in sieben Bezirken "derzeit nicht notwendig, weitere Maßnahmen zu treffen". Er beruft sich dabei auf die Ampel-Kommission, die das so für den gesamten Bildungsbereich empfohlen hat. Bereits am Dienstag hatte der Minister erklärt, dass an Schulen und Unis die Ampel auf gelb bleibe.

"Kinder haben bei der Übertragung der Pandemie eine geringere Bedeutung, das gilt insbesondere für kleine Kinder", so Faßmann am Mittwoch in einem der APA übermittelten Statement. Deshalb sollten Kinderbetreuungseinrichtungen "wie gewohnt weiterlaufen". Ausflüge und gemischte Gruppen - etwa zu Randzeiten - könnten weiterhin stattfinden. Die Hygienebestimmungen müssten aber eingehalten werden, also etwa Maskenpflicht für Eltern und Betreuungspersonen in den Gängen. Elementarpädagogen seien es gewohnt, viel Zeit mit den Kindern im Freien zu verbringen, "das sollen sie auch weiterhin tun".

Kindergärten fallen großteils in die Zuständigkeit von Ländern und Gemeinden, vom Bildungsressort kann es hier nur Empfehlungen geben.