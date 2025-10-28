Alles zu oe24VIP
Finanzspritze: Tausende bekommen Bargeld von Ministerium per Post
© Getty

Überraschung

Finanzspritze: Tausende bekommen Bargeld von Ministerium per Post

28.10.25, 21:08
Überraschung im Postkasten: Rund 5.000 Österreicherinnen und Österreicher aus allen Bundesländern haben in den vergangenen Tagen einen persönlich adressierten Brief samt Fünf-Euro-Schein erhalten. 

Was zunächst nach einem Irrtum oder gar einer Betrugsmasche aussieht, ist tatsächlich völlig harmlos – und sogar offiziell gewollt.

Wie die Kleine Zeitung berichtet, steckt hinter der ungewöhnlichen Aktion das Institut für empirische Sozialforschung (IFES). Der beigelegte Geldschein darf behalten werden, er ist ein Vorschuss-Anreiz für die Teilnahme an einer wissenschaftlichen Studie.

Studie zur Gesundheitskompetenz

Die Empfänger werden gebeten, über den im Schreiben abgedruckten QR-Code an einer Online-Befragung teilzunehmen. Das Ganze dauert rund 30 Minuten, das Thema: Gesundheitskompetenz. Die Forscher wollen herausfinden, wie gut Menschen medizinische Informationen verstehen und passende Angebote im Gesundheitssystem finden können.

Als Dankeschön erhalten alle, die die Befragung vollständig ausfüllen, zusätzlich einen Zehn-Euro-Gutschein von Pluxee, der in zahlreichen Geschäften und Gastronomiebetrieben eingelöst werden kann.

Die Studie ist Teil einer europaweiten Untersuchung, an der 20 Länder beteiligt sind. In Österreich treten das Gesundheitsministerium und die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) als Auftraggeber auf. Das Projekt ist mit rund 267.000 Euro netto budgetiert.

Kein Scherz und keine Betrugsmasche

Etwa 25.000 Euro des Budgets wurden laut IFES-Studienleiter Julian Aichholzer in Fünf-Euro-Scheinen unter die Bevölkerung gebracht. Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt zufällig über das zentrale Melderegister des Innenministeriums.

Aichholzer betont, dass diese Art von Vorschussanreizen bei Befragungen üblich sei: „Das haben wir schon bei anderen Studien gemacht, das funktioniert teilweise besser.“ Der echte Geldschein und die offiziellen Logos von IFES und GÖG sollen zudem deutlich machen, dass es sich nicht um einen Betrugsversuch handelt.

Wie lange die Aktion noch läuft, hängt von der Rücklaufquote ab. Ziel ist es, 3.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erreichen – wer also in den kommenden Wochen einen Fünfer im Kuvert findet, darf sich freuen: Es ist echte Forschung mit echtem Geld.

