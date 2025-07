FPÖ-Chef Kickl zu Baumgartners Tod: "Ein Pionier, der unvergessen bleibt!“

Nach Bekanntwerden des Todes von Felix Baumgartner reagieren die ersten Personen des öffentlichen Lebens, darunter FPÖ-Chef Herbert Kickl.

FPÖ-Chef Herbert Kickl meldete sich via Aussendung und X zu Wort: „Felix Baumgartner war ein mutiger Pionier, ein leidenschaftlicher Patriot und ein Mensch mit Haltung. Mit seinen Leistungen hat er vielen Menschen gezeigt, was mit Entschlossenheit und Mut möglich ist.“

Kickl sprach der Familie, den Freunden und Wegbegleitern Baumgartners im Namen der freiheitlichen Familie tiefstes Mitgefühl aus: „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei seinen Angehörigen und Lieben. Felix Baumgartner wird uns in Erinnerung bleiben – als Ausnahmeerscheinung, als Abenteurer, der bereit war, die Grenzen des Machbaren auszuloten und in neue Dimensionen zu verschieben.“