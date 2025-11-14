Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Mahrer Kopf
© APA/ROLAND SCHLAGER

Wirtschaftskammer

"Frontalschaden": Hektische Suche nach Mahrer-Nachfolge

Von
14.11.25, 10:22
Teilen

Nach dem Rücktritt von WKO-Präsident Harald Mahrer wird jetzt hektisch nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger gesucht. 

In der Wirtschaftskammer brennt wegen der Gagen-Affäre und dem darauffolgenden Rücktritt von Präsident Harald Mahrer derzeit nicht nur der Hut - sondern auch die Köpfe der neun Landespräsidenten. Wie oe24 erfuhr, beraten diese zur Stunde, wer Mahrer endgültig an der Kammerspitze folgen soll - die sind als Wirtschaftsbund-Landeschefs jetzt am Zug.

Martha Schultz

Martha Schultz
© APA/HERBERT NEUBAUER

Logische Nachfolgerin wäre Martha Schultz - die Seilbahn-Unternehmerin aus dem mächtigen Zillertaler Schultz-Clan ist Mahrers Stellvertreterin und soll den Job bis zur Klärung der endgültigen Nachfolge übernehmen. Schultz wäre somit die logische Nachfolgerin - dem Vernehmen nach will sie die Mammutaufgabe allerdings nicht übernehmen. Gänzlich aus dem Rennen ist sie laut Kammerinsidern aber noch nicht.

Viel öfter hört man derzeit allerdings den Namen des Vorarlberger Kammerpräsidenten, Karlheinz Kopf. Der 68-Jährige kennt die Kammer wie kein Zweiter, ihm wird zugetraut, wieder Ruhe in die Kammer zu bringen.

Andere fordern einen gestandenen Unternehmer oder eine Unternehmerin, wie eben Schultz.

Ebenfalls gehandelt wird die Oberösterreicherin Doris Hummer - sie soll aber bereits abgesagt haben. Auch der Name Walter Ruck wurde schon genannt - er war bereits 2018 gehandelt worden. Einigkeit haben die Länder bis jetzt allerdings keine erzielt.

Was die Kammer jetzt braucht, hat der Wirtschaftsbund derzeit offenbar nicht im Angebot: Eine Person, die einen Neustart symbolisiert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden