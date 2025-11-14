"Frontalschaden": Hektische Suche nach Mahrer-Nachfolge

Nach dem Rücktritt von WKO-Präsident Harald Mahrer wird jetzt hektisch nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger gesucht.

In der Wirtschaftskammer brennt wegen der Gagen-Affäre und dem darauffolgenden Rücktritt von Präsident Harald Mahrer derzeit nicht nur der Hut - sondern auch die Köpfe der neun Landespräsidenten. Wie oe24 erfuhr, beraten diese zur Stunde, wer Mahrer endgültig an der Kammerspitze folgen soll - die sind als Wirtschaftsbund-Landeschefs jetzt am Zug.

Martha Schultz

© APA/HERBERT NEUBAUER

Logische Nachfolgerin wäre Martha Schultz - die Seilbahn-Unternehmerin aus dem mächtigen Zillertaler Schultz-Clan ist Mahrers Stellvertreterin und soll den Job bis zur Klärung der endgültigen Nachfolge übernehmen. Schultz wäre somit die logische Nachfolgerin - dem Vernehmen nach will sie die Mammutaufgabe allerdings nicht übernehmen. Gänzlich aus dem Rennen ist sie laut Kammerinsidern aber noch nicht.

Viel öfter hört man derzeit allerdings den Namen des Vorarlberger Kammerpräsidenten, Karlheinz Kopf. Der 68-Jährige kennt die Kammer wie kein Zweiter, ihm wird zugetraut, wieder Ruhe in die Kammer zu bringen.

Andere fordern einen gestandenen Unternehmer oder eine Unternehmerin, wie eben Schultz.

Ebenfalls gehandelt wird die Oberösterreicherin Doris Hummer - sie soll aber bereits abgesagt haben. Auch der Name Walter Ruck wurde schon genannt - er war bereits 2018 gehandelt worden. Einigkeit haben die Länder bis jetzt allerdings keine erzielt.

Was die Kammer jetzt braucht, hat der Wirtschaftsbund derzeit offenbar nicht im Angebot: Eine Person, die einen Neustart symbolisiert.