Für besonderes Engagement: Gewessler bekommt Umwelt-Preis

Ein Umwelt-Preis geht an die ehemalige Klimaministerin, die aufgrund ihres "Engagements" als eine umstrittene Persönlichkeit in der Politik angesehen wird. Der WWF verleiht ihr den "Goldenen Panda" 2025.

Die designierte neue Grünen-Chefin Leonore Gewessler hat am Samstag vom Tier- und Umweltschutzverband WWF Italia in der mittelitalienischen Adria-Stadt Jesi die Auszeichnung "Panda d'Oro 2025" (Goldener Panda 2025) erhalten. Der Preis wird jedes Jahr an Organisationen und Personen vergeben, die sich dank ihres Engagements für Umwelt- und Naturschutz profiliert haben. Per Videoschaltung wurde Gewessler der Preis in der Kategorie "Institutionen&Politik" verliehen.

"Als österreichische Umweltministerin ermöglichte Gewessler mit ihrer Stimme auf der EU-Ratstagung am 17. Juni 2024 die endgültige Verabschiedung des Naturwiederherstellungsgesetzes, Europas erster Verordnung zur Wiederherstellung degradierter Lebensräume. Mit diesem Preis möchte WWF Italia eine Politikerin auszeichnen, die in der Lage ist, sich konkret für den ökologischen Wandel einzusetzen", erklärte der Umweltverband bei der Begründung der Preisverleihung.

Auch österreichisches Waldrappteam ausgezeichnet

In der Kategorie "Naturschutz&Projekte" wurde der "Panda d'Oro 2025" an das österreichische Waldrappteam verliehen und zwar für seine Bemühungen um die Erhaltung des Waldrapps. Die Zugvögel mit den markanten, schopfartigen Federn am Kopf und sichelförmigen Schnäbeln waren zuletzt in freier Wildbahn praktisch ausgestorben. Das Waldrappteam kümmert sich seit Jahren um die Auswilderung der aufgezogenen Küken. Die Art, die im 17. Jahrhundert in Europa durch die Jagd verschwunden war, kehrt nun in ihren natürlichen Lebensraum zurück. Die Preisverleihung fand anläßlich des nationalen Forums der Mitglieder und Freiwilligen von WWF Italia statt, das bis Sonntag in Jesi tagt.