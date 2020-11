oe24 hat das 70 Seiten lange Papier des Innenministeriums, das Österreichs Corona-Situation detailliert skizziert.

3.145 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden in Österreich gemeldet. Im Schnitt gab es in den vergangenen sieben Tagen täglich 5.960 Neuinfektionen. Die Zahl der Toten stieg im Vergleich zum Sonntag um 71 auf mittlerweile 2.459, 944 davon starben in Alters- und Pflegeheimen.Laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober seien diese Zahlen trotz Lockdowns weiterhin "extrem hoch", dennoch würde es Anzeichen dafür geben, dass die Maßnahmen zu wirken beginnen.Doch wie sieht die gesamte Corona-Lage in Österreich aus? oe24 wurde ein Geheimbericht des Innenministeriums zugespielt, der jeden Tag an die Mitglieder des Krisenstabs ausgeschickt wird. Auf 70 Seiten wird ein aktuelles Bild der Corona-Situation in Österreich skizziert.