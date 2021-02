Geheimsitzungen: SPÖ berät Termin für Parteitag

Parteipräsidium und Vorstand treten heute zusammen.

In aller Diskretion treten heute zu Mittag Parteipräsidium und Vorstand der SPÖ zusammen. Hauptgesprächsthema laut oe24.at-Recherchen: Der Termin für den nächsten Bundesparteitag. Der muss – das bestätigte man am Freitag in der SPÖ – bis spätestens November stattfinden. Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner würde ihn dem Vernehmen nach lieber schon vor dem Sommer ansetzen wollen.

Mögliche Motive? Partei-Insider vermuten, dass Rendi die vergleichsweise guten Umfragewerte nutzen will, um ein gutes Parteitagsergebnis zu erzielen. Und: So lange die Corona-Pandemie grassiert, kommt Rendi als Expertin gut an. Und: Im Herbst droht der SPÖ bei der Landtagswahl eine neuerliche Wahlniederlage – ein Parteitag danach würde Rendis Wiederwahl-Chancen nicht eben bessern.

Die Entscheidung soll am Nachmittag fallen.

(gü)