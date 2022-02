Vor dem Öffnungsgipfel am Mittwoch gibt es schon jede Menge Pläne.

Wien. Am Mittwoch beraten Regierung und Länder über weitere Öffnungen. Fix ist: 3G wird ab kommenden Samstag auch in der Gastro wieder gelten, Ungeimpfte können also getestet wieder essen gehen. Das soll auch auf die Seilbahnen ausgedehnt werden.

Diskos. Die Wirtschaft will wieder die Nachtgastro starten, dazu soll die Sperrstunde (24 Uhr) generell kippen. Alle Maßnahmen könnten dann am „Freedom Day“ am 1. März fallen.