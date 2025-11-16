Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis

Warten auf Fußfessel

Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis

16.11.25, 15:25
Teilen

Die Fußfessel ließ der Ex-Finanzminister bereits im September beantragen. ABER: Die Justizanstalt bearbeitet den Antrag noch immer. Eine Entscheidung könnte bis Februar 2026 dauern.

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt noch immer im "Ziegelstadl" ein, der Justizanstalt Innsbruck. Dort befindet sich auch U-Häftling René Benko. Karl-Heinz Grasser sieht aber einer Bewilligung der Fußfessel entgegen, fix ist das allerdings noch immer nicht.

Hochegger will mit Fußfessel als Nachtportier arbeiten
Haftausgang für Promis: Grasser war der Einzige
Grasser-Ex-Spezi packt aus: "Selbst dem Dümmsten musste das auffallen"

Sein Anwalt Dr. Manfred Ainedter hat bereits im September "Elektronischen Hausarrest" beantragt - also die Fußfessel. Aber Antwort gibt es noch keine aus der Justiz.

Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis
© oe24

Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis
© oe24

Erste Instanz prüft noch immer

Aus der Justiz heißt es jüngst zu oe24, dass die 1. Instanz, also die Justizanstalt Innsbruck, bis zu 6 Monate Zeit hat, den Antrag zu bearbeiten. Die Fußfessel für Grasser ist bis Ende Februar entschieden, vielleicht auch früher.

"Das dauert"

Grassers Anwalt Ainedter sagte zu oe24: "Das dauert einige Zeit. Das ist ganz normal." 

Fußfessel
© APA, Hans Klaus Techt

Bis der Antrag auf Fußfessel entschieden ist, kann es Februar 2026 werden. Und Grasser müsste Weihnachten und Silvester in Haft verbringen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden