Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis

Die Fußfessel ließ der Ex-Finanzminister bereits im September beantragen. ABER: Die Justizanstalt bearbeitet den Antrag noch immer. Eine Entscheidung könnte bis Februar 2026 dauern.

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt noch immer im "Ziegelstadl" ein, der Justizanstalt Innsbruck. Dort befindet sich auch U-Häftling René Benko. Karl-Heinz Grasser sieht aber einer Bewilligung der Fußfessel entgegen, fix ist das allerdings noch immer nicht.

Hochegger will mit Fußfessel als Nachtportier arbeiten

Haftausgang für Promis: Grasser war der Einzige

Grasser-Ex-Spezi packt aus: "Selbst dem Dümmsten musste das auffallen"

Sein Anwalt Dr. Manfred Ainedter hat bereits im September "Elektronischen Hausarrest" beantragt - also die Fußfessel. Aber Antwort gibt es noch keine aus der Justiz.

© oe24

© oe24

Erste Instanz prüft noch immer

Aus der Justiz heißt es jüngst zu oe24, dass die 1. Instanz, also die Justizanstalt Innsbruck, bis zu 6 Monate Zeit hat, den Antrag zu bearbeiten. Die Fußfessel für Grasser ist bis Ende Februar entschieden, vielleicht auch früher.

"Das dauert"

Grassers Anwalt Ainedter sagte zu oe24: "Das dauert einige Zeit. Das ist ganz normal."

© APA, Hans Klaus Techt

Bis der Antrag auf Fußfessel entschieden ist, kann es Februar 2026 werden. Und Grasser müsste Weihnachten und Silvester in Haft verbringen.