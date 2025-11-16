Grasser über Weihnachten womöglich im Gefängnis

Die Fußfessel ließ der Ex-Finanzminister bereits im September beantragen. ABER: Die Justizanstalt bearbeitet den Antrag noch immer. Eine Entscheidung könnte bis Februar 2026 dauern.
Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser sitzt noch immer im "Ziegelstadl" ein, der Justizanstalt Innsbruck. Dort befindet sich auch U-Häftling René Benko. Karl-Heinz Grasser sieht aber einer Bewilligung der Fußfessel entgegen, fix ist das allerdings noch immer nicht.
Sein Anwalt Dr. Manfred Ainedter hat bereits im September "Elektronischen Hausarrest" beantragt - also die Fußfessel. Aber Antwort gibt es noch keine aus der Justiz.
Erste Instanz prüft noch immer
Aus der Justiz heißt es jüngst zu oe24, dass die 1. Instanz, also die Justizanstalt Innsbruck, bis zu 6 Monate Zeit hat, den Antrag zu bearbeiten. Die Fußfessel für Grasser ist bis Ende Februar entschieden, vielleicht auch früher.
"Das dauert"
Grassers Anwalt Ainedter sagte zu oe24: "Das dauert einige Zeit. Das ist ganz normal."
Bis der Antrag auf Fußfessel entschieden ist, kann es Februar 2026 werden. Und Grasser müsste Weihnachten und Silvester in Haft verbringen.