Grünes Facebook-Posting löst Shitstorm aus

Ein grünes Facebook-Posting, welches von Vizekanzler Werner Kogler geteilt wurde, löste auf Facebook einen Shitsorm aus.

Die Grünen ernten auf Social Media einen Shitstorm für die Duldung der ÖVP-Abschiebe-Politik. In einem aktuellen Posting auf Facebook machen sich die Grünen für den Stopp von Abschiebungen nach Afghanistan stark. "Abschiebungen nach Afghanistan kann und wird es nicht geben, ebenso wenig wie eine Präventivhaft. Der Vizekanzler hat das öffentlich bereits vor einer Woche klargestellt, ebenso die Grüne Klubobfrau. Mittlerweile scheint das auch dem Innenminister und dem Außenminister klar zu sein," so die Grünen in dem Posting. Die Aufregung ließ nicht lange auf sich warten...



