Hacker übernahmen X-Account von Nehammer

Der X-Account von Ex-Kanzler Karl Nehammer wurde gehackt - allerdings hat der frühere Politiker jetzt wieder Zugriff.

Ex-Kanzler Karl Nehammer ist Opfer von Internet-Gaunern, sein Account auf X (früher Twitter) wurde gehackt, wie Nehammer selbst am Freitag bestätigte. Wie der Standard berichtete, war auf Nehammers X-Seite am Donnerstag der Launch eines Memecoins namens AUST angekündigt worden. Die Täter wollten auf die kriminelle Art und Weise also Nehammers Gefolgschaft - immerhin knapp 100.000 Personen - erreichen und so abcashen.

Nachdem mein Zugang gehackt wurde, habe ich die Kontrolle über meinen X-Account wieder zurück. Herzlichen Dank dem Support-Team von @X für die rasche und zuverlässige Unterstützung. — Karl Nehammer (@karlnehammer) February 14, 2025

Am Freitag konnte der Ex-Kanzler Entwarnung geben: "Nachdem mein Zugang gehackt wurde, habe ich die Kontrolle über meinen X-Account wieder zurück."