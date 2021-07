Hafenecker: „Ich bin nicht der Patient 0“

Der FPÖ-Abgeordnete Christian Hafenecker äußert sich zu seiner Corona-Infektion im Interview bei FELLNER! Live.

Am Donnerstagvormittag gab Christian Hafenecker, via Twitter bekannt, dass bei ihm die derzeit stark grassierende Delta-Variante diagnostiziert worden sei. Bereits am Montag hatte der blaue Fraktionsführers seine Corona-Infektion bekanntgegeben.



Im oe24-Interview bezieht Hafenecker zu seiner Ansteckung Stellung.



Das ganze Interview sehen Sie HIER mit oe24plus. Jetzt Anmelden!