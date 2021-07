Der FP-Fraktionsführer des Ibiza-U-Ausschusses hat sich mit Corona angesteckt.

Wien. Der Wirbel um den Ibiza-U-Ausschuss reißt nicht ab: Jetzt hat sich FP-Fraktionsführer Christian Hafenecker mit dem Coronavirus angesteckt. Das bestätigte er im oe24.TV-Interview.

Positiv in Sitzung. Vor der letzten U-Ausschusssitzung hat Hafenecker am Donnerstag in der Früh einen Gurgeltest gemacht. Am Freitag erhielt er dann das positive Testergebnis.

Auswirkungen. Droht jetzt Chaos im Ibiza-U-Ausschuss? Die Auswirkungen das für den Nationalrat und den kommenden U-Ausschuss-Termin müssen nun im Parlament geklärt werden. Alle Parlamentsklubs wurden informiert und verfolgen jetzt relevante Kontakte. Hafenecker spricht von einer „ÖVP-In­trige“ bei der Veröffentlichung seiner Corona-Erkrankung.

Grüne infiziert. Eine parlamentarische Mitarbeiterin der Grünen, die am Donnerstag im U-Ausschuss war, wurde ebenfalls positiv getestet. Bundeskanzler Sebastian Kurz, am Donnerstag als Zeuge vor Ort, ist hingegen negativ.

Kontaktpersonen. Geklärt werden muss nun, wer Kontaktperson 1 und Kontaktperson 2 ist. Jene, die bereits geimpft sind oder eine FFP2-Maske getragen haben, sollen als K2 gelten. Dann stehen 5 bis 10 Tage Selbstisolation bevor.

Hafenecker: "ÖVP leakte Corona-Story"

Oe24.TV: Sie sind an Corona erkrankt. Wie geht es Ihnen derzeit?



Hafenecker: Es dürfte sich nur um einen leichten Verlauf handeln. Ich hatte Verkühlungssymptome, jetzt geht es mir aber wieder gut und ich bin wieder fieberfrei.

Oe24.TV: Wo haben Sie sich angesteckt?



Hafenecker: Entweder im Ibiza-U-Ausschuss oder bei meinem Bundesheer-Einsatz.

Oe24.TV: Warum haben Sie die Parlamentsdirek­tion erst am Montag darüber informiert?



Hafenecker: Für mich war es erst am Samstag nach dem zweiten Test klar. Danach habe ich alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, informiert. Heute dann die Parlamentsdirektion. Und sofort gab es einen Leak der ÖVP an ein parteinahes Medium.

Oe24.TV: Sie vermuten eine ÖVP-Intrige, werden Sie dagegen vorgehen?



Hafenecker: Nein, ich bin ja nicht aus Zucker. Das zeigt, wie die ÖVP wirklich ist. Die Volkspartei disqualifiziert sich eh selbst damit.