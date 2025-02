Handy-Knaller: Wien verbannt Smartphones aus Schulen

Das Handyverbot an Wiener Schulen nimmt konkrete Formen an. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentiert neue Maßnahmen.

Einige Schulen in Wien haben zwar bereits Regelungen gefunden, die am Standort gut funktionieren und von allen Teilen der Schulgemeinschaft mitgetragen werden. Viele berichten jedoch von zunehmenden Problemen mit Handys. Daher soll eine gemeinsame Regelung gefunden werden.

"Das Handy ist ein echter Konzentrationskiller im Klassenzimmer. Das Kindes- und Jugendwohl hat in Wien oberste Priorität, daher sehe ich es als meine Aufgabe, auf aktuelle Fragen mit angemessenen Maßnahmen zu antworten: In Volks- und Mittelschulen wird es für alle Schüler*innen während des Unterrichts und in den Pausen klare Regeln für den Umgang mit Handys an Schulen geben", betont Wiederkehr.

Eine bundesweite Regelung soll kommen, Wien setzt diese nun schon jetzt um.

Die konkreten Maßnahmen:

Vorgabe an Schulen die Regelung von handyfreier Unterrichtszeit und Pausen in die Hausordnung aufzunehmen

Mögliche Folgen sind Verwarnung, Mitteilung an die Eltern, Eintrag ins Klassenbuch

Stärkung der Medienpädagogik wird hervorgehoben

"Ein innovativer Bildungsansatz verlangt sowohl aktiv Maßnahmen zu setzen, um junge Menschen auf ihre Zukunft vorzubereiten, als auch achtsam zu sein und zu handeln, wenn Schüler*innen geschützt werden müssen. Daher gehen wir diesen Schritt, um die beste Bildung an Wiener Schulen zu gewährleisten", erklärt Wiederkehr.