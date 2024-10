Heute droht VP nächstes Wahlbeben

Vorarlberg: FPÖ rückt Wallner auf den Pelz.

Ländle. Am Sonntag könnte es das nächste Wahlbeben geben, diesmal in Vorarlberg. Die Zeit der unantastbaren Dominanz der ÖVP in der Vorarlberger Landespolitik dürfte zu Ende gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die ÖVP mit Landeshauptmann Markus Wallner zwar weiter stärkste Kraft bleiben, der Abstand zum Zweiten – die FPÖ – könnte aber relativ gering ausfallen. Wallner hat nach dem knappen Nationalratsergebnis ein Rennen um Platz 1 ausgerufen – damit will er allerdings auf den letzten Metern noch mobilisieren.

Bei der Landtagswahl 2019 war die Volkspartei bei 43,53 Prozent gelandet und war damit allen anderen Parteien mehr als deutlich voraus. Bei der Nationalratswahl Ende September erreichte die ÖVP in Vorarlberg weniger als 30 Prozent Zustimmung und lag gerade noch zwei Punkte vor den Blauen.

Nächste ÖVP-FPÖ-Koalition? FP-Spitzenkandidat Christof Bitschi in den vergangenen Tagen betont gelassen. Bei der FPÖ rechnet man fest mit einem starken Wahlergebnis, das den bisherigen Bestwert aus 1999 – 27,41 % – übertreffen könnte. Nach NÖ, OÖ und Salzburg könnte es im Ländle jetzt die nächste schwarz-blaue Koalition geben – denn die Zusammenarbeit mit den Grünen kriselte zuletzt. Zwar bietet sich auch die SPÖ an – doch dürfte die nach der Wahl schlicht zu schwach sein.