Wlazny verlost seine Wahl-Plakate für Kinder in Not

Bierpartei-Chef nutzte seine Wahlwerbung im Nachhinein für einen guten Zweck.

Wien. Bei seiner Wahlparty am letzten Sonntag konnte Hofburg-Kandidat Dominik Wlazny, besser bekannt als Turbobier-Frontmann Marco Pogo, nicht nur seinen dritten Platz feiern:

Tombola. Im Schutzhaus zur Zukunft auf der Wiener Schmelz wurden auch seine Wahlplakate für den guten Zweck verlost. Gegen eine Spende wurden Tombola-Lose verkauft, zu gewinnen gab es elf signierte Plakate.

Kinder in Not. Die zahlreichen Besucher spendeten fleißig: Insgesamt konnten so 2.320 Euro für Kinder in Not gesammelt werden. Die Spendenaktion am Rande der Feier ist für Wlazny eine Herzensangelegenheit.

Gefährdet. „In Österreich ist jedes 5. Kind armutsgefährdet. Das muss sich dringend ändern“, erklärte der Bierpartei-Chef.