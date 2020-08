ÖSTERREICH und oe24 haben das volle Ibiza-Protokoll. Was Strache, Gudenus und die ''Oligarchin'' über Wasserprivatisierung zu sprechen hatten.

Heinz-Christian Strache: Wasser ist das weiße Gold.

Johann Gudenus: Wasser ist das weiße Gold. Unser Programm ist, Wasser zu schützen.

Strache: Und neben der verfassungsrechtlichen Verankerung, das als Schutz für die Bevölkerung sicherzustellen, würde mir vorschweben, eine staatliche Struktur, wo du Wasser ­verkaufst. Wo du Wasser verkaufst, wo natürlich der Produzent, der das Geschäft macht, sein Geschäft macht, aber der Staat auch.

Gudenus: Weil unser Wasser eine sehr gute Qualität hat.

Oligarchin: Diese Idee. Das ist einfach. Ja. Das kommt von mir. Beschäftigt ihr euch schon lange damit? Habt ihr schon lange diese Idee mit dem Wasser?

Gudenus: Die Idee von Strache war, das Wasser …

Oligarchin: Habt ihr aber keine Idee wie meine gehabt, dass ihr eine Ge­setzesänderung vornehmt und Bodenschätze …

Gudenus: Er hat immer gesagt, dass dafür ein Gesetz geändert werden soll, damit es eine Möglichkeit zu verkaufen gibt.

Strache: Eine Privatisierung des Wassers ist undenkbar.

Gudenus: Nein, nein, es geht um die Ress… Um den Verkauf des Wassers und nicht des Eigentums. Also ja. Und da geht es um Lizenzen, um die Arbeit hin und her. Punkt.

Strache: Nein. Unsere Idee war … und das ist das. Wir wollen das österreichische Wasser nicht privatisieren. Sondern wir wollen eine Struktur schaffen, wo wir das Wasser verkaufen als Trinkwasser.

Strache: Wo der Staat eine Einnahme hat, und der­jenige, der das betreibt, auch eine Einnahme hat.

Strache: So, und da kann man dann diskutieren. Das muss verkaufbar sein. Der Staat nimmt jährlich mit einem Produzenten, der das macht und verkauft und das Management macht, das und das ein. Und da ist halt der Staat mit so und so viel Prozent be­teiligt. Ja? Das macht Sinn.

Strache: Da reagieren die Österreicher irrsinnig allergisch. Das heißt, was wir nicht wollen, ist, dass wir so Quellen zur Verfügung stellen. Wir wollen ein System, wo wir sagen, wir nehmen einen Inverstor, der bereit ist … einzugehen.

Das Protokoll