× In diesem Traum-Hotel urlaubte der Kanzler

Nehammer verbrachte die Tage in einem der schönsten und luxuriösesten Hotels Osttirols.

Der Familienurlaub von Bundeskanzler Karl Nehammer im Osttiroler Ort Kals am Großglockner hat in den letzten Tagen für einige Schlagzeilen gesorgt. Nehammer selbst hatte ein Foto von sich beim Skifahren gepostet, die SPÖ hatte daraufhin kritisiert, dass der Kanzler trotz ÖVP-Krise Urlaub machen würde.

Der Kanzler sollte nach seinem Urlaub jedenfalls bestens erholt sein. Immerhin verbrachte er die Tage in einem der schönsten und luxuriösesten Hotels Osttirols: Im Gradonna Mountain Resort. „In beeindruckender Lage auf 1.350 Metern Seehöhe in Kals am Großglockner mitten in den Bergen Osttirols liegt das Gradonna Mountain Resort auf einem sonnigen Hochplateau mit seinem 4-Sterne-Superior-Hotel und den Luxus-Chalets mit eigenem Spa-Bereich eingebettet in die imposante Landschaft der Hohen Tauern. Das autofreie, architektonisch visionäre Resort verbindet 4-Sterne-Superior-Luxus und großzügigen Wellness- und Spa-Genuss mit einmaligen Ausblicken auf den Großglockner und die Berggipfel rund um Kals“, so wirbt das 4-Sterne-Superior-Hotel auf seiner Homepage.

Ausblick auf die Berggipfel rund um Kals.

Den Gästen wird jedenfalls jeglicher Luxus geboten: Im Gourmetrestaurant verwöhnt Haubenkoch Michael Karl. Auch der Spa-Bereich spielt alle Stückerl: Mehrere Pools (Indoor & Outdoor), drei unterschiedliche Saunen, Aromadampfbad, Soledampfbad und vieles mehr sorgen für ideale Entspannungsmöglichkeiten.

Spa-Bereich: Saunen, Aromadampfbad, Soledampfbad.

So viel Luxus hat jedenfalls seinen Preis: Die Chalets mit privater Sauna und 250 Quadratmeter Wohnfläche kosten bis zu 1.120 Euro pro Nacht. Das Resort gehört übrigens keinem Unbekannten: Hinter dem Gradonna Mountain Resort steht die Schultz-Gruppe der Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz, die in der ÖVP bestens vernetzt ist.

