In ganz Österreich! Lockdown für Ungeimpfte ab nächster Woche

In ganz Österreich! Lockdown für Ungeimpfte schon ab nächster Woche.

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer bestätigte einen oe24-Bericht, wonach der Lockdown für Ungeimpfte in Oberösterreich ab Montag in Kraft treten wird.



Wie oe24 aus Regierungskreisen erfuhr, wird jedoch bereits an noch weitreichenderen Maßnahmen gearbeitet. Dem Vernehmen nach soll im Lauf der nächsten Woche ein Lockdown für Ungeimpfte in ganz Österreich in Kraft treten!



