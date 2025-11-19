Jagdkommando in der Ukraine? Tanner reagiert

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) stellt klar, wann genau österreichische Soldaten in der Ukraine waren. Sie nennt auch die Gründe für den Einsatz.

Nach einer parlamentarischen Anfrage über eine Beteiligung des Jagdkommandos an Missionen im Kriegsgebiet Ukraine stellt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nun klar: Österreichs Elitesoldaten waren nicht Teil internationaler Kampf- oder Spezialoperationen in der Ukraine.

Einsatz zwischen Februar 2022 und März 2023

Laut dem Verteidigungsministerium wurden zwischen Februar 2022 und März 2023 tatsächlich Soldaten des Jagdkommandos ins Land entsandt – allerdings ausschließlich im Rahmen des Krisenunterstützungsteams (KSE-BVG). Ihre Aufgabe: Unterstützung und Beratung des österreichischen Botschaftspersonals.

Damit, so die Ministerin in ihrer Beantwortung der FPÖ-Anfrage, sei jede Form von militärischer Spezialoperation oder multinationaler Beteiligung ausgeschlossen.

Tanner betont: „Ja, das Bundesministerium für Landesverteidigung kann ausschließen, dass österreichische Spezialeinsatzkräfte im Rahmen von multinationalen Missionen in der Ukraine tätig waren oder sind".