Die ganze Teuer-Liste: 21 Mega-Preishämmer

Die Inflation in Österreich verharrt im Oktober bei 4 Prozent. Erneut sind Energie und Gastro ganz vorne. Ein Blick auf die Produkte zeigt weitere massive Preissprünge: oe24 hat die ganze Teuer-Liste.

Inflation plagt Österreich. Im Schnitt bleibt sie auf dem hohen Level von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Einige Dinge wurden aber um ein Vielfaches teurer. Etwa Bohnenkaffee, der verteuerte sich um 25,1 Prozent, während Strom gleich um 40,7 Prozent zulegte.

Die krachende Teuer-Liste

Rind- und Kalbfleisch kostet inzwischen 21,8 Prozent mehr, Pfirsiche und Nektarinen rund 23,8 Prozent. Hier ist die ganze Teuer-Liste:

Veränderung in Prozent zum Oktober 2024 Produkt / Dienstleistung Veränderung (%) Führerscheingebühr 48,8 Reisepass, Ausstellungsgebühr 47,6 Strom 40,7 Anmelden eines PKW 30,4 Bohnenkaffee 25,1 Pfirsiche / Nektarinen 23,8 Sauerrahm 23,6 Kakao und Schokoladepulver 22,5 Rind- und Kalbfleisch 21,8 Orangen 20,1 Software 15,9 Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe 15,7 Vollmilchschokolade 14,8 Bestseller, Sachbuch 14,1 Schulsportwoche 13,8 Speisetopfen 13,2 Putenbrustfleisch 12,4 Bahn - Jahreskarte 12,0 Bonbonniere/ Pralinen 11,8 Zitronen 11,7 Spinat, tiefgekühlt 11,6

Sogar Alltagsprodukte wie Sauerrahm (+23,6 Prozent), Schokoladepulver (+22,5 Prozent) und Vollmilchschokolade (+14,8 Prozent) gehören zu den Preishämmern. Leichte Entlastung kam dagegen von Flugpauschalreisen, die um 4,8 Prozent günstiger wurden. Insgesamt zeigt die neue Liste: Die Preisdynamik bleibt hoch – und trifft Konsumenten quer durch alle Lebensbereiche.