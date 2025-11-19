Die ganze Teuer-Liste: 21 Mega-Preishämmer

Die Inflation in Österreich verharrt im Oktober bei 4 Prozent. Erneut sind Energie und Gastro ganz vorne. Ein Blick auf die Produkte zeigt weitere massive Preissprünge: oe24 hat die ganze Teuer-Liste.
Inflation plagt Österreich. Im Schnitt bleibt sie auf dem hohen Level von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Einige Dinge wurden aber um ein Vielfaches teurer. Etwa Bohnenkaffee, der verteuerte sich um 25,1 Prozent, während Strom gleich um 40,7 Prozent zulegte.
Die krachende Teuer-Liste
Rind- und Kalbfleisch kostet inzwischen 21,8 Prozent mehr, Pfirsiche und Nektarinen rund 23,8 Prozent. Hier ist die ganze Teuer-Liste:
|Produkt / Dienstleistung
|Veränderung (%)
|Führerscheingebühr
|48,8
|Reisepass, Ausstellungsgebühr
|47,6
|Strom
|40,7
|Anmelden eines PKW
|30,4
|Bohnenkaffee
|25,1
|Pfirsiche / Nektarinen
|23,8
|Sauerrahm
|23,6
|Kakao und Schokoladepulver
|22,5
|Rind- und Kalbfleisch
|21,8
|Orangen
|20,1
|Software
|15,9
|Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe
|15,7
|Vollmilchschokolade
|14,8
|Bestseller, Sachbuch
|14,1
|Schulsportwoche
|13,8
|Speisetopfen
|13,2
|Putenbrustfleisch
|12,4
|Bahn - Jahreskarte
|12,0
|Bonbonniere/ Pralinen
|11,8
|Zitronen
|11,7
|Spinat, tiefgekühlt
|11,6
Sogar Alltagsprodukte wie Sauerrahm (+23,6 Prozent), Schokoladepulver (+22,5 Prozent) und Vollmilchschokolade (+14,8 Prozent) gehören zu den Preishämmern. Leichte Entlastung kam dagegen von Flugpauschalreisen, die um 4,8 Prozent günstiger wurden. Insgesamt zeigt die neue Liste: Die Preisdynamik bleibt hoch – und trifft Konsumenten quer durch alle Lebensbereiche.