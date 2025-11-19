Alles zu oe24VIP
Frau Schock Teuerung
© Getty (Symbolbild)

Kaffee, Strom, Rind

Die ganze Teuer-Liste: 21 Mega-Preishämmer

19.11.25, 10:46
Die Inflation in Österreich verharrt im Oktober bei 4 Prozent. Erneut sind Energie und Gastro ganz vorne. Ein Blick auf die Produkte zeigt weitere massive Preissprünge: oe24 hat die ganze Teuer-Liste.

Inflation plagt Österreich. Im Schnitt bleibt sie auf dem hohen Level von 4% im Vergleich zum Vorjahr. Einige Dinge wurden aber um ein Vielfaches teurer. Etwa Bohnenkaffee, der verteuerte sich um 25,1 Prozent, während Strom gleich um 40,7 Prozent zulegte.

Die krachende Teuer-Liste

Rind- und Kalbfleisch kostet inzwischen 21,8 Prozent mehr, Pfirsiche und Nektarinen rund 23,8 Prozent. Hier ist die ganze Teuer-Liste:

 

Veränderung in Prozent zum Oktober 2024
Produkt / Dienstleistung Veränderung (%)
Führerscheingebühr 48,8
Reisepass, Ausstellungsgebühr 47,6
Strom 40,7
Anmelden eines PKW 30,4
Bohnenkaffee 25,1
Pfirsiche / Nektarinen 23,8
Sauerrahm 23,6
Kakao und Schokoladepulver 22,5
Rind- und Kalbfleisch 21,8
Orangen 20,1
Software 15,9
Elektrizität, Gas und andere Brennstoffe 15,7
Vollmilchschokolade 14,8
Bestseller, Sachbuch 14,1
Schulsportwoche 13,8
Speisetopfen 13,2
Putenbrustfleisch 12,4
Bahn - Jahreskarte 12,0
Bonbonniere/ Pralinen 11,8
Zitronen 11,7
Spinat, tiefgekühlt 11,6

 

 

Sogar Alltagsprodukte wie Sauerrahm (+23,6 Prozent), Schokoladepulver (+22,5 Prozent) und Vollmilchschokolade (+14,8 Prozent) gehören zu den Preishämmern.  Leichte Entlastung kam dagegen von Flugpauschalreisen, die um 4,8 Prozent günstiger wurden. Insgesamt zeigt die neue Liste: Die Preisdynamik bleibt hoch – und trifft Konsumenten quer durch alle Lebensbereiche.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

