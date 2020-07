Jetzt unterstützt auch Lugner Strache im Wahlkampf

Das Team HC Strache lud die Fans zu Würstel und Freibier in die Lugner City ein – 'Mörtel' unterschrieb ebenfalls die Unterstützungserklärung.

Am Mittwoch sammelte Ex-Vizekanzler HC Strache in der Lugner City Unterschriften für die Unterstützungserklärung, die für den Antritt bei der Wien-Wahl nötig sind. Strache selbst war bei diesem Event in der Lugner City dabei und traf auf Richard Lugner. Mörtel überraschte mit seiner Unterschrift der Unterstützungserklärung. Lugner sagte: "Es ist für die Demokratie wichtig, dass Strache antritt" und fügte hinzu, dass egal sei wie das am 11. Oktober ausgehe, "der Wähler hat immer Recht".

